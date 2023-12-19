Ингушетия в числе самых «трезвых» субъектов России
Ингушетия вошла в Топ-3 самых «непьющих» регионов страны согласно Национальному рейтингу трезвости субъектов России — 2023.
Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики, в тройку лидеров также вошли Чечня и Дагестан.
«Рейтинг составляется на основе следующих показателей: количество умерших в результате алкогольного отравления, контингент больных алкоголизмом среди жителей, объем всей проданной алкогольной продукции в регионе и численность правонарушений, связанных с нелегальным производством и оборотом этилового спирта», — рассказал собеседник.
Отмечается, что наиболее «пьющими» субъектами России признаны Бурятия, Республика Алтай, Чукотка, а также Сахалинская и Курганская области.