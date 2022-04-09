Ингушетия в пятерке регионов, где меньше всего было лишено прав водителей за «пьяную езду»

Меньше всего в прошлом году было лишено прав водителей в федеральной территории Сириус (12 человек), на Чукотке (63 человека), Ингушетии (110 человек), Магаданской области (187 человек) и Еврейской автономной области (332 человека).

Москва стала лидером, в столице из судов поступило почти 12 тыс. 570 постановлений о лишении права управления транспортным средством, в том числе с назначением административного штрафа, в отношении водителей, которые находились пьяными за рулем или отказались проходить медицинское освидетельствование.

В Московской области данный показатель составил 11 тыс. 910 человек, в Челябинской области — 11 тыс. 260.

Также в пятерку лидеров рейтинга вошли Татарстан (почти 9,8 тыс.) и Башкортостан (более 9,5 тыс.).