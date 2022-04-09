Рейтинг

Ингушетия в пятерке регионов, где меньше всего было лишено прав водителей за «пьяную езду»

0

В 2021 году почти 284 тыс. водителей в России лишены прав управления автомобилем за езду в пьяном виде, что на 7 тыс. больше, чем годом ранее. Это следует из данных Госавтоинспекции, которые проанализировал ТАСС.

Меньше всего в прошлом году было лишено прав водителей в федеральной территории Сириус (12 человек), на Чукотке (63 человека), Ингушетии (110 человек), Магаданской области (187 человек) и Еврейской автономной области (332 человека).

Москва стала лидером, в столице из судов поступило почти 12 тыс. 570 постановлений о лишении права управления транспортным средством, в том числе с назначением административного штрафа, в отношении водителей, которые находились пьяными за рулем или отказались проходить медицинское освидетельствование.

В Московской области данный показатель составил 11 тыс. 910 человек, в Челябинской области — 11 тыс. 260.

Также в пятерку лидеров рейтинга вошли Татарстан (почти 9,8 тыс.) и Башкортостан (более 9,5 тыс.).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии самое недорогое жилье
Реализацию постановления СФ о развитии Ингушетии Глава республики обсудил с сенатором и депутатами Госдумы
Прорывными инвестпроектами Кавказ. РФ в Ингушетии станут агрокомплекс «Сунжа» и птицекомплекс «Южный»
По иску городской прокуратуры Ингушетии заблокирован сайт по продаже поддельных дипломов
По предварительным данным переписи 2021 года в России проживает порядка 147 млн человек
В Ингушетии стройфирму оштрафовали на 50 млн рублей за невыполнение условий госконтракта
Власти Ингушетии отремонтируют сгоревшие в феврале в Назрани квартиры
Премьер Ингушетии прокомментировал отчет правительства РФ в Государственной Думе
Житель Ингушетии отправится в колонию за ношение огнестрельного пистолета
За последний месяц в Ингушетии на продукты зафиксирован рост цен более чем на 10%
В Ингушетии состоялся смотр исполнительского мастерства преподавателей ДШИ

Главное

Яндекс.Метрика

 