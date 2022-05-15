Ингушетия в пятерке регионов, где происходят ДТП с тяжелыми последствиями

По данным ведомства, в Чечне по итогам прошлого года зафиксирован показатель гибели 22,3 на 100 пострадавших в ДТП, в Кабардино-Балкарии — 15,9, в Адыгее — 15,7, в Ингушетии — 15,1.

«Несмотря на общероссийскую тенденцию к снижению показателей аварийности, наблюдается увеличение числа погибших в 25 регионах. Наиболее значительно в республиках Адыгея (+16,5%), Карелия (+26,1%), Марий Эл (+17,6%), г. Севастополе (+37,5%), Астраханской (+14,3%), Костромской (+63,6%) и Магаданской (+27,8%) областях», — подчеркивается в документе.

В среднем по 14 человек на сотню пострадавших (учитываются и погибшие, и раненые) погибло в авариях в 2021 году в Забайкальском крае, на Чукотке, а также в Брянской и Ростовской областях.

Ранее стало известно, что число погибших в ДТП на платных дорогах выросло в России по итогам 2021 года почти на 50%.