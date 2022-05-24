Ингушетия в течение трех лет получит более 150 млн рублей на развитие спортивной инфраструктуры

Ингушетия получит 152 млн рублей: 52 млн — в текущем году, 60 млн — в 2023-м, и 40 млн руб. — в 2024 году.

С помощью федерального финансирования в регионах будет построено более 80 модульных спортивных залов и почти 200 умных спортивных площадок, сообщается на сайте кабинета министров.

Это будут современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений. Такая инфраструктура поможет привлечь граждан к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни.

«Созданию условий для здорового образа жизни наших граждан правительство уделяет серьезное внимание. По поручению Президента во всех регионах страны строится разнообразная спортивная инфраструктура в шаговой доступности для различных видов занятий — от любительских тренировок до выполнения нормативов ГТО», — отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами 23 мая.

В пресс-службе правительства России напомнили, что в начале 2022 года на создание модульных спортивных залов и умных спортивных площадок между регионами распределено более 9 млрд рублей. Работа ведется в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт», который входит в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта». Он разработан по одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития России до 2030 года.

Проект предусматривает создание в ближайшие восемь лет необходимой спортивной инфраструктуры в шаговой доступности в городах и селах.