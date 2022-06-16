Ингушетия в ТОП-10 по числу погибших в ДТП в 2021 году

Об этом говорится в сборнике ГИБДД «Профили безопасности дорожного движения субъектов Российской Федерации 2021», сообщает «Газета.Ru».

В Санкт-Петербурге так называемый уровень «дорожного риска» составляет 5,5 пункта: это значит, что на 100 км дорог приходится более 5 погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Второе место занимает российская столица, где этот показатель составляет 5,3 пункта, а на третьем месте находится Севастополь — 2,9 пункта.

В ТОП-10 регионов России с наиболее опасными дорогами входит Адыгея (1,9), Камчатский край (1,8), Московская область (1,7), Ханты-Мансийский автономный округ (1,7), Краснодарский край (1,6), Мурманская область (1,6) и Ленинградская область (1,6).

В 2021 году самый высокий показатель «социального риска» (число погибших в ДТП на 100 тыс. жителей региона) был зафиксирован в Тыве — 33,3. На втором месте находится Калмыкия (30,2), третье место у Адыгеи (19,6). В «десятку» также вошли Ленинградская область (19,6), Псковская область (17,9), Владимирская область (17,9), Забайкальский край (17,6), Магаданская область (16,6), Тверская область (16,3) и Алтай (15,3).