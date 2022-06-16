Ингушетия в ТОП-10 по числу погибших в ДТП в 2021 году
В минувшем году по показателю «Транспортный риск», который показывает число погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств, в первую «десятку» вошли Тыва (15,1), Калмыкия (6,7), Ленинградская область (4,7), Брянская область (4,6), Владимирская область (4,5), Ингушетия (4,4), Забайкальский край (4,3), Карачаево-Черкесия (4,1), Крым (4,1) и Кабардино-Балкария (3,9).
Об этом говорится в сборнике ГИБДД «Профили безопасности дорожного движения субъектов Российской Федерации 2021», сообщает «Газета.Ru».
В Санкт-Петербурге так называемый уровень «дорожного риска» составляет 5,5 пункта: это значит, что на 100 км дорог приходится более 5 погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Второе место занимает российская столица, где этот показатель составляет 5,3 пункта, а на третьем месте находится Севастополь — 2,9 пункта.
В ТОП-10 регионов России с наиболее опасными дорогами входит Адыгея (1,9), Камчатский край (1,8), Московская область (1,7), Ханты-Мансийский автономный округ (1,7), Краснодарский край (1,6), Мурманская область (1,6) и Ленинградская область (1,6).
В 2021 году самый высокий показатель «социального риска» (число погибших в ДТП на 100 тыс. жителей региона) был зафиксирован в Тыве — 33,3. На втором месте находится Калмыкия (30,2), третье место у Адыгеи (19,6). В «десятку» также вошли Ленинградская область (19,6), Псковская область (17,9), Владимирская область (17,9), Забайкальский край (17,6), Магаданская область (16,6), Тверская область (16,3) и Алтай (15,3).