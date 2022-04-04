Ингушетия в тройке регионов-лидеров по приросту численности населения

Регионами-лидерами рейтинга по приросту численности населения за последние три года стали: Севастополь, где число жителей выросло на 17,8%, Ингушетия с ростом 5,4 процента, Чечня (4,1%) и Ленинградская область (3,4 процента).

Максимальная убыль населения в процентном отношении за последние три года отмечена в ЕАО, где численность проживающих на территории региона снизилась на 3,8% от численности 2019 году, а также в Курганской области, потерявшей 3,5 процента населения, Смоленской области с убылью 3,4 процента, Тамбовской области (-3,4%).

Наибольшая абсолютная убыль жителей зафиксирована в Саратовской области — 78,9 тыс. человек, Нижегородской области — 70,3 тысячи, Кемеровской области — 69,9 тыс.

Как показывает статистика, с 2019 года по 2021 год в России зафиксировано снижение численности населения более чем на 1,2 миллиона человек или на 0,83 процента. Это произошло за счет резкого увеличения естественной убыли населения при замедлении миграционного притока, поясняют эксперты.

Наибольший вклад в негативные демографические тенденции за последние три года внес 2021 год, когда естественная убыль (превышение смертности над рождаемостью) населения превысила миллион человек, увеличившись по сравнению с предыдущим годом в 1,5 раза, а численность населения сократилась на 613,4 тысячи человек, или на 0,42 процента.

В целом по стране в 2021 году число умерших превысило число родившихся в 1,7 раза.

Как полагают эксперты, в 2022 году вряд ли можно ожидать каких-либо положительных сдвигов в сложившихся демографических тенденциях. В условиях санкционного давления и порождаемого им негативного сценария развития социально-экономической ситуации в стране предпосылок для роста рождаемости и миграционного притока не просматривается.

При этом смертность в условиях продолжающейся пандемии, несмотря на наблюдающийся спад, скорее всего, сохранится на высоком уровне. В то же время в некоторых регионах можно ожидать сохранения ранее сформировавшихся там тенденций роста численности населения, главным образом за счет естественного прироста.