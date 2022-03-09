Ингушетия вошла в топ-10 регионов России по социальному расходу бюджета

Ингушетия заняла десятое место с показателем 79,52 тыс. рублей на человека. Изменение социальных расходов консолидированного бюджета на одного жителя в 2021 году достигло 9,8%. Доля расходов по социальным статьям в структуре расходов консолидированного бюджета — 83,4%.

При составлении рейтинга к социальным расходам были отнесены траты на образование, культуру, кинематографию, здравоохранение, физкультуру и спорт, а также на социальную политику. В качестве критерия сравнения использовались расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ по социальным статьям в расчете на одного жителя, которые были скорректированы на опубликованный на сайте Минфина РФ индекс бюджетных расходов.