Ингушетию и Чечню свяжет новый мост до ноября 2022 года

«Идет строительство моста на 5 км автодороги Серноводск — Грозный в рамках нацпроекта. Строящийся мост однопролетный, металлической конструкции. Дорога, на которой возводится мост, является значимым направлением для региона. Она соединяет Чеченскую Республику с Республикой Ингушетия, а также Грозненский, Ачхой-Мартановский и Серноводский районы республики с городом Грозным», — говорится в сообщении.

Мост достроят до конца ноября 2022 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Отметим, что в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Ингушетии отремонтируют 18 объектов дорожного хозяйства. Это дороги, мосты и укладка дорожного полотна. Общая протяженность дорожных объектов составит 38,6 км.