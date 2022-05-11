Нацпроекты

Ингушетию и Чечню свяжет новый мост до ноября 2022 года

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В Чечне на 5 км региональной автодороги Серноводск — Грозный появится новый однопролетный мост, который свяжет регион с Ингушетией, сообщили в Министерстве автомобильных дорог ЧР.

«Идет строительство моста на 5 км автодороги Серноводск — Грозный в рамках нацпроекта. Строящийся мост однопролетный, металлической конструкции. Дорога, на которой возводится мост, является значимым направлением для региона. Она соединяет Чеченскую Республику с Республикой Ингушетия, а также Грозненский, Ачхой-Мартановский и Серноводский районы республики с городом Грозным», — говорится в сообщении.

Мост достроят до конца ноября 2022 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Отметим, что в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Ингушетии отремонтируют 18 объектов дорожного хозяйства. Это дороги, мосты и укладка дорожного полотна. Общая протяженность дорожных объектов составит 38,6 км.

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