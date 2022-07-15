Ингушетию посетила группа специалистов Национального медицинского исследовательского центра радиологии

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Ингушетию посетила команда специалистов Национального медицинского исследовательского центра радиологии для объективной оценки ситуации в республике и выработки предложений по совершенствованию оказания медицинской помощи населению по профилям «онкология» и «урология».

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве региона, в рамках выездного мероприятия сотрудники центра посетили медицинские организации республики, оказывающие медицинскую помощь по профилю «онкология» и «урология», оценили работу онкологической службы региона и внесли предложения по улучшению качества оказания медпомощи по своим профилям. Также сотрудники федерального центра отметили эффективное внедрение в работу медицинского оборудования, закупленного в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

В завершение визита в Минздраве состоялось рабочее совещание, на котором были подведены итоги проверки. В свою очередь и. о. министра здравоохранения Магомедбашир Балаев поблагодарил коллег из ведущего медицинского учреждения России за высокую оценку онкологической службы республики и отметил, что будут учтены все рекомендации по совершенствованию оказания помощи пациентам со злокачественными новообразованиями.

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