Ингушетию представили на фестивале культур «Восточный базар «Тюбетейка» в Москве
В Москве стартовал шестой фестиваль культур «Восточный базар «Тюбетейка», посвященный Ингушетии.
Отмечается, что фестиваль представляет культуру и традиции народов России, Средней Азии и Кавказа. В текущем году мероприятие посвящено году Ингушетии.
«К нам приехали мастера из Центральной Азии, Дагестана, Ингушетии, России, близлежащих стран СНГ. У нас на площадке сегодня 112 мастеров. Многие приезжают уже не первый раз, их знают, любят и ждут», — рассказала директор фестиваля Фатима Арифджанова.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Постпредстве республики в Москве, фестиваль оформлен в стиле восточного базара: стойки с изделиями мастеров создают ряды, среди которых можно увидеть украшения, национальную одежду, ковры, посуду и утварь.
Пройдя между рядами, посетители окажутся у стоек с локальными продуктами питания: сырами, восточными сладостями, сухофруктами, гранатовым соком и чаем.