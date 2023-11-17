Фестиваль

Ингушетию представили на фестивале культур «Восточный базар «Тюбетейка» в Москве

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В Москве стартовал шестой фестиваль культур «Восточный базар «Тюбетейка», посвященный Ингушетии.

Отмечается, что фестиваль представляет культуру и традиции народов России, Средней Азии и Кавказа. В текущем году мероприятие посвящено году Ингушетии.

«К нам приехали мастера из Центральной Азии, Дагестана, Ингушетии, России, близлежащих стран СНГ. У нас на площадке сегодня 112 мастеров. Многие приезжают уже не первый раз, их знают, любят и ждут», — рассказала директор фестиваля Фатима Арифджанова.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Постпредстве республики в Москве, фестиваль оформлен в стиле восточного базара: стойки с изделиями мастеров создают ряды, среди которых можно увидеть украшения, национальную одежду, ковры, посуду и утварь.

Пройдя между рядами, посетители окажутся у стоек с локальными продуктами питания: сырами, восточными сладостями, сухофруктами, гранатовым соком и чаем.

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