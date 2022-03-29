Ингушская делегация принимает участие в экономическом форуме «Северный Кавказ-2022»
Делегация из Ингушетии во главе с руководителем субъекта Махмуд-Али Калиматовым принимает участие в форуме «Северный Кавказ-2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций».
Организатором мероприятия выступает аппарат полпреда Президента России в СКФО, Минэкономики страны и СКФУ.
На полях форума планируется обсуждение мер поддержки предпринимательства, сельского хозяйства, промышленной, строительной и транспортной отраслей, контроля ценовой политики, рассмотрят совместную работу и сотрудничество в области индустрии гостеприимства СКФО в условиях санкций.
В рамках пленарного заседания состоится выступление Главы Ингушетии с докладом по вопросу: «Повышение устойчивости экономики субъекта в условиях санкций».
Работа форума после заседания продолжится в формате «круглых столов» по профильным отраслям.
В мероприятии принимают участие руководители федеральных и региональных министерств и ведомств. Открыл форум полпред Президента России в СКФО Юрий Чайка, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.