Ингушская делегация принимает участие в экономическом форуме «Северный Кавказ-2022»

Организатором мероприятия выступает аппарат полпреда Президента России в СКФО, Минэкономики страны и СКФУ.

На полях форума планируется обсуждение мер поддержки предпринимательства, сельского хозяйства, промышленной, строительной и транспортной отраслей, контроля ценовой политики, рассмотрят совместную работу и сотрудничество в области индустрии гостеприимства СКФО в условиях санкций.

В рамках пленарного заседания состоится выступление Главы Ингушетии с докладом по вопросу: «Повышение устойчивости экономики субъекта в условиях санкций».

Работа форума после заседания продолжится в формате «круглых столов» по профильным отраслям.

В мероприятии принимают участие руководители федеральных и региональных министерств и ведомств. Открыл форум полпред Президента России в СКФО Юрий Чайка, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.