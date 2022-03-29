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Ингушская делегация принимает участие в экономическом форуме «Северный Кавказ-2022»

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Делегация из Ингушетии во главе с руководителем субъекта Махмуд-Али Калиматовым принимает участие в форуме «Северный Кавказ-2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций».

Организатором мероприятия выступает аппарат полпреда Президента России в СКФО, Минэкономики страны и СКФУ.

На полях форума планируется обсуждение мер поддержки предпринимательства, сельского хозяйства, промышленной, строительной и транспортной отраслей, контроля ценовой политики, рассмотрят совместную работу и сотрудничество в области индустрии гостеприимства СКФО в условиях санкций.

В рамках пленарного заседания состоится выступление Главы Ингушетии с докладом по вопросу: «Повышение устойчивости экономики субъекта в условиях санкций».

Работа форума после заседания продолжится в формате «круглых столов» по профильным отраслям.

В мероприятии принимают участие руководители федеральных и региональных министерств и ведомств. Открыл форум полпред Президента России в СКФО Юрий Чайка, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

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