Ингушская делегация участвует в образовательной программе Сколково

«Город Назрань стал единственным из республики участником программы», — рассказал собеседник.

По его словам, команду возглавляет градоначальник Урусхан Евлоев, заместитель главы города Милана Мархиева, и. о. заместителя председателя Комтуризма региона Магомед Цуроев, начальник отдела архитектуры Басир Цечоев, начальник отдела по социальной политике и туризму Залина Гудиева и пресс-служба администрации города.

Сообщается, что обучение проходит в интерактивном формате. Первый модуль программы длится 5 рабочих дней, и уже завтра администрация Назрани презентует и расскажет о городе перед делегациями из 30 субъектов России.

«Главная цель поездки — изучить механизмы развития туризма в городе, в том числе посредством привлечения дополнительных финансовых средств из федерального бюджета, и помочь Назрани стать одним из самых комфортных, уютных, привлекательных городов на территории Северного Кавказа», — отметил Урусхан Евлоев.