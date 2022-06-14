Ингушская группа «Лоаман оаз» представила республику на фестивале национальных культур в Махачкале

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Вокальная группа «Лоаман оаз» из Ингушетии представила республику на фестивале «Традиционная культура малочисленных народов Северного Кавказа, России», который прошел в Махачкале, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

На центральной площади дагестанской столицы в рамках закрытия фестиваля прошли также праздник национальных культур народов Дагестана, фестиваль любительских творческих коллективов «Голоса

России», посвященный Дню России, а также форум-фестиваль хореографического и фольклорного искусства. Участниками этих заключительных мероприятий межрегионального культурного форума стали, в том числе, фольклорные коллективы и солисты из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Северной Осетии, Чеченской Республики и Ставропольского края.

Ингушетию в созвездии ярких талантов Северного Кавказа представляла на концерте в Махачкале женская вокальная группа «Лоаман оаз» под руководством Медины Байсахаровой из Культурно-досугового центра города Малгобека. Выступление ингушских вокалисток было тепло принято зрителями, а министр культуры Дагестана Зарема Бутаева отметила их дипломом за вклад в сохранение и развитие культурного наследия.

«Концертная программа, в которой приняли участие как взрослые, так и совсем юные артисты, отразила весь колорит многонациональной культуры Северного Кавказа. Каждый участник фестиваля в этот день мог рассказать о своих обычаях. Со сцены прозвучали прекрасные песни, красочные фольклорные танцы, были продемонстрированы обрядовые постановки «Похищение невесты», «Кумыкская свадьба»,

«Камилюхская свадьба», «Приход за невестой» и другие. Зрителями стали гости и жители Махачкалы, которые с удовольствием присоединились к празднику национальных культур. Фестиваль стал настоящим праздником мира, добра и дружбы», — отметили организаторы межрегионального культурного

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