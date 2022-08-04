Футбол

Ингушская команда «Ангушт» выиграла у астраханского «Волгаря-М»

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Назрановский «Ангушт» выиграл у астраханского «Волгаря-М» в рамках первенства третьей лиги зоны ЮФО-СКФО.

Как сообщил портал ingfootball, встреча прошла в Назрани на стадионе «Центральный» имени Рашида Аушева и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол был забит в конце первого тайма. Его автором стал Магомед Гугуев, отличившийся на 40-й минуте, точно пробивший в цель с линии вратарской соперника. После перерыва назрановцы имели еще несколько хороших шансов для того, чтобы забить, но больше ворота астраханцев «Ангушту» распечатать не удалось. А сами гости концовку встречи доигрывали в меньшинстве.

Напомним, «Ангушт» после этой победы набрал 18 очков и поднялся вновь на второе место в турнирной таблице. Назрановцы отстают от лидирующего «Уралана» на пять баллов, но у «Ангушта» еще четыре игры в запасе. «Волгарь-М» остался с 11 очками и идет на шестой позиции в таблице. В следующем туре назрановцы сыграют 10 августа на выезде против элистинского «Уралана».

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