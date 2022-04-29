Ингушская прокуратура добилась блокировки 20 сайтов по продаже водительских прав
По исковым заявлениям прокуратуры суд вынес постановление о блокировке Интернет-ресурсов, где за деньги предлагалось купить водительские удостоверения различной категории без учебы в автошколе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.
«На 20 сайтах содержалась подробная информация о порядке приобретения таких удостоверений, предоставлялся большой выбор способов и методов оплаты и доставки», — сказал представитель прокуратуры субъекта.
По его словам, ведомство направляло в суд иски о признании информации на сайтах запрещенной к распространению в России и их закрытии.
Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. На основании решения суда региональное управление Роскомнадзора заблокировало доступ к страницам.