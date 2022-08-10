Ингушская прокуратура выяснит достоверность сообщения о нарушениях прав подопечных дома-интерната

«В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка исполнению требований должностными лицами учреждения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о здравоохранении», — сказал сотрудник прокуратуры.

Как отметил собеседник издания, по результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ход проверки прокурором республики взят на контроль.

Между тем глава Минтруда Ингушетии Хаджибекир Муталиев сообщил журналистам, что к нему поступила информация о нарушениях в данном учреждении.

«В Малгобекскую городскую прокуратуру направлено заявление с просьбой провести проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в Пседахском психоневрологическом доме-интернате и оказания надлежащей медицинской, психологической помощи инвалидам», — заявил Муталиев.

По его словам, при подтверждении сообщений о грубых нарушениях руководитель учреждения будет уволен.

Ранее в соцсетях появилось видео с пациентами дома-интерната, где сообщалось, что им не оказывается должный уход.