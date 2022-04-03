Ингушская прокуратура выясняет причины отравления угарным газом в многоквартирном доме

«Прокуратура установит все обстоятельства и причины случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказал сотрудник пресс-службы.

Результаты проверки взяты исполняющим обязанности прокурора республики на контроль.

Ранее газета «Ингушетия» со ссылкой на ГУ МЧС по региону сообщала, что накануне в 21:44 в дежурную смену ведомства поступило сообщение о том, что в детскую больницу с признаками отравления угарным газом поступили двое детей 2006 и 2009 годов рождения. А также в Ингушскую республиканскую клиническую больницу доставлена их 45-летняя мать.

По прибытии на место ЧП аварийная служба установила, что отравление угарным газом произошло из-за отсутствия дымохода.

Утечка устранена, угрозы безопасности здоровья жильцов нет.

Состояние пострадавших после оказания специализированной медицинской помощи стабильное.