Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, девочка получила диплом третьей степени. Танзила решила выбрать профессию, связанную с миром инфотелекоммуникаций, и целенаправленно осваивается в цифровом мире, участвуя во всех значимых мероприятиях и олимпиадах по информатике.

Накануне Санкт-Петербургский университет телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича объявил имена сильнейших участников проекта «Телеком-планета — 2022» — интеллектуальной олимпиады школьников в области инфотелекоммуникаций. В состязании приняли участие 3329 человек из России и стран ближнего зарубежья. Церемония объявления победителей состоялась в онлайн-формате.

В первом, заочном туре Мержоева прошла онлайн-тестирование на сайте . Во втором, финальном туре, который проводился в режиме видео-конференц-связи на сайте , Танзила выполняла специальные задания олимпиады по информатике и IT-технологиям.

Еще один ученик этой школы, десятиклассник Магомед-Амир Оздоев получил сертификат участника олимпиады «Телеком-планета — 2022» по информатике, став победителем первого тура.