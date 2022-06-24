Ингушские архивисты оказали методическую помощь муниципальному архиву города Сунжи

Выезд в муниципальное образование был осуществлен в рамках запланированных организационных мероприятий по совершенствованию архивного дела республики.

Руководитель ГАС Магомет Картоев встретился с главой горадминистрации Асланом Умаровым. В ходе беседы руководители обсудили возможности и пути разрешения имеющихся насущных вопросов по обеспечению сохранности, систематизации и упорядочению документов администрации, отражающих историю Сунжи. Также они договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере архивного дела.

При ознакомлении с работой ведомственного архива представители ГАС отметили наличие очень большого объема документов, требующих, в целях сохранения истории данного населенного пункта, скорейшей научно-технической обработки и по ее завершении подлежащих передаче на постоянное хранение в муниципальный архив.