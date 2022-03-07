Ингушские армрестлеры успешно выступили на первенстве России в Орле

120 спортсменов из различных регионов России «скрестили руки» за призовые места в 12 вестовых категориях. Тем ценнее победы ингушских атлетов: две медали золотые, одна серебряная и одна бронзовая.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба спортивного ведомства республики, победителями соревнований стали Ахмед Измайлов (в/к до 65 кг) и Амин Евлоев (в/к до 60 кг). Серебряным медалистом стал Уматгири Беков (в/к +100 кг). Бронза в активе у Амина Барахоева (в/к до 90 кг).

Тренируются спортсмены под руководством Хусена Котиева, Ибрагима Тимурзиева и Ибрагима Сагова.