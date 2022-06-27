Ингушские артисты выступают с концертами в пришкольных лагерях

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Артисты Культурно-досугового центра города Малгобека выступают с концертами в пришкольных лагерях отдыха детей, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Вокалистки Мадина Байсахарова, Тома Галаева, Залина Тимиева, Седа Мадагова, Радима Аушева и Фатима Кагерманова порадовали яркой концертной программой детей, отдыхающих в лагерях «Бригантина» и «Тополек», открывшихся на базе Малгобекской школы-гимназии № 1 и общеобразовательной школы № 20.

«Ребята не упустили возможности потанцевать под зажигательные ритмы лезгинки, охотно выходя в круг, они водили хороводы и пели. Вокалистки с удовольствием исполнили для таких благодарных зрителей, поддерживающих их громкими аплодисментами, свои лучшие музыкальные номера. Концерты в пришкольных лагерях прошли с успехом, сделав отдых школьников, набирающихся сил перед новым учебным годом, запоминающимся. В планах у работников КДЦ — новые концерты для ребят», — рассказал директор Культурно-досугового центра города Малгобека, заслуженный работник культуры Магомед Газдиев.

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