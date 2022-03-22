Ингушские азербайджанцы отметили праздник Новруз-байрам

«Сердечно поздравляем всех причастных с праздником Новруз-байрам! Желаем благополучия, крепкого здоровья и чтобы в домах царили покой, уют, доброта и забота», — обратился ко всем лидер азербайджанской автономии Рахматуллах Бабаев.

Как отметили в Миннаце Ингушетии, с древних времен этот замечательный праздник является важной, неотъемлемой частью исторического, культурного, духовного наследия многих народов и отмечался как праздник весны, создающий настроение мира, дружбы, искренности, чистоты и обновления.