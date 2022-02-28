Ингушские боксеры успешно выступили на первенстве СКФО среди юношей до 16 лет

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Алисхан Аушев стал победителем турнира в весовой категории до 70 кг. Тренируют спортсмена Иса Беков и Марат Хадзиев. «Серебро» досталось Суламбеку Гандалоеву в весовой категории до 54 кг. Также Алаудин Хашиев занял второе место в весовой категории свыше 80 кг.

На третью ступеньку пьедестала поднялись Джамалейл Мейриев в весовой категории до 46 кг, Юнус Арсаев в весовой категории до 60 кг, Рамзан Гатагажев в весовой категории до 75 кг, Имран Дзауров в весовой категории до 75 кг.