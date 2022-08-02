Ингушские боксёры стали призерами соревнований за кубок России в составе сборной СКФО

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в соревнованиях в Серпухове (Московская область) призовые места оспаривали 26 лучших боксеров России. Ингушские спортсмены выступали в сборной команде СКФО. Они одержали победу в трёх боях из четырёх. По результатам выступления сборная команда СКФО заняла третье место.

Отмечается, что Исмаил Муцольгов тренируется в зале бокса в Назрани под руководством Рустама Брондукова. Умар Султыгов тренируется в Магасе под руководством тренеров Ибрагима Дзангиева, Исы Мургустова и старшего тренера клуба Магомета Дзаурова.