Бокс

Ингушские боксёры стали призерами соревнований за кубок России в составе сборной СКФО

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Ингушские боксёры Исмаил Муцольгов (до 71 кг) и Умар Султыгов (до 92 кг) стали призёрами соревнований за кубок России в составе сборной СКФО.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в соревнованиях в Серпухове (Московская область) призовые места оспаривали 26 лучших боксеров России. Ингушские спортсмены выступали в сборной команде СКФО. Они одержали победу в трёх боях из четырёх. По результатам выступления сборная команда СКФО заняла третье место.

Отмечается, что Исмаил Муцольгов тренируется в зале бокса в Назрани под руководством Рустама Брондукова. Умар Султыгов тренируется в Магасе под руководством тренеров Ибрагима Дзангиева, Исы Мургустова и старшего тренера клуба Магомета Дзаурова.

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