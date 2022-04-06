Ингушские борцы греко-римского стиля успешно выступили на юношеском первенстве СКФО в Каспийске

Во Дворце спорта имени Али Алиева борцы продемонстрировали яркие схватки, отточенные приемы, на кону путевки на первенство России.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, по итогам первенства в весовой категории до 32 кг первым стал Нальгиев Ислам (ФОК Али-Юрт).

Серебряные медали завоевали Мальсагов Асхаб (52 кг) и Оздоев Абдуллах (57 кг), оба спортсмена представляют спортивный клуб «Ади Ахмад». Бронзовую награду в весе до 57 кг завоевал спортсмен из клуба «Ади Ахмад» Ислам Баркинхоев.

Все призеры получили право участия в первенстве России, которое пройдет с 20 по 24 мая текущего года в Уфе.