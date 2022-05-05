Ингушские борцы-классики завоевали три «золота» на всероссийских соревнованиях в Калининградской области

Участие в турнире приняли более 150 спортсменов в возрасте до 21 года из различных субъектов России. Всего было разыграно 40 медалей, 3 из них (золотые награды) завоевали ингушские борцы, представляющие спортивный клуб «Ади Ахмад».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, триумфаторами всероссийских соревнований в Калининградской области стали Барахоев Магомед (60 кг), Евлоев Джабраил (67 кг), Арапханов Рамазан (77 кг).

Отмечается, что ответственным на соревнованиях был тренер высшей категории Алихан Арапханов.

Заместитель министра спорта Ингушетии, президент Федерации спортивной борьбы РИ Руслан Белхороев прокомментировал выступление ингушских борцов, отметив, что они выступили отлично, за что нужно поблагодарить спортсменов и тренеров.

«Их выступление доставило нам радость и повод для гордости. В целом выступление наших ребят на этих конкурентных соревнованиях стало ярким, запоминающимся и успешным. В очередной раз представители ингушской школы классической борьбы доказали, что они могут побеждать в честной и конкурентной борьбе», — добавил Белхороев.