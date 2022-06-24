Ингушские борцы в составе юношеской сборной России принимают участие в сборе

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, тренировочное мероприятие проходит в подмосковном Парамоново.

Отмечается, что спортсмены тренируются в большом универсальном зале, там шесть ковров — также есть и малый зал, и укомплектованный тренажерный зал. «Да и сама территория интересная — можно провести время на природе», — поделились ингушские борцы.