Вольная борьба

Ингушские борцы в составе юношеской сборной России принимают участие в сборе

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Ингушские борцы вольного стиля Богатырев Абдул-Рахим и Чаниев Зелимхан в составе юношеской сборной России принимают участие в учебно-тренировочном сборе.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, тренировочное мероприятие проходит в подмосковном Парамоново.

Отмечается, что спортсмены тренируются в большом универсальном зале, там шесть ковров — также есть и малый зал, и укомплектованный тренажерный зал. «Да и сама территория интересная — можно провести время на природе», — поделились ингушские борцы.

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