Ингушские борцы вольного стиля успешно выступили на всероссийском турнире в столице Карачаево-Черкесии
Ингушские борцы вольного стиля завоевали шесть медалей и путевку на первенство России на Всероссийском турнире имени Чукова М. З. в столице Карачаево-Черкесии.
Во дворце спорта «Юбилейный» собралось порядка 250 спортсменов. Ингушскую школу вольной борьбы представляли 26 спортсменов.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, победителем турнира в весовой категории до 75 кг и обладателем путевки на первенство России стал представитель спортклуба «Кушт» Абдул-Рахим Богатырев.
Серебряным призером соревнований в весе до 38 кг стал Буражев Абдул-Рохман (СШОР, г. Назрань) и в весе до 52 кг Евлоев Самаил (СШОР г. Назрань).
Бронзовые медали завоевали Чаниев Зелимхан в весовой категории до 41 кг (СК «Чингиз), Евкуров Магомед в весовой категории до 44 кг (СШОР, г. Назрань), Наурузов Дени в весовой категории до 68 кг (СК «Чингиз»).
Напомним, в соревнованиях в КЧР принимали участие спортсмены из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа, Москвы и Калмыкии.