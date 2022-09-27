Ингушские борцы вольного стиля выступят на Первенстве России среди юниоров до 24 лет в городе Ханты-Мансийск

Накануне соревнований прошла жеребьёвка. По её результатам на данных соревнованиях выступят следующие ингушские борцы вольного стиля: Али Дзауров в весовой категории до 61 кг, Магомед Галаев (ХМАО) до 65 кг, Магомед Джандаров до 70 кг, Тамерлан Газдиев (Санкт-Петербург) до 70 кг, Магомед Евлоев до 74 кг, Ислам Картоев до 86 кг, Абдуллах Гелисханов (Москва) до 86 кг, Магомед-Тагир Ханиев (УОР Хасавюрта) до 86 кг.

Соревнования в Центре развития теннисного спорта столицы ХМАО объединят 335 борцов из 38 субъектов России. Состязания пройдут в 10 весовых категориях от 57 до 125 кг и в возрасте от 18 до 24 лет. Оспаривать награды будут борцы из Республики Башкортостан, Бурятии, Якутии, Татарстана, Коми, Чувашии, Краснодарского, Красноярского и Пермского краёв, Владимирской, Калужской, Кемеровской и других областей, Ингушетии. Общий призовой фонд соревнований составит два млн. руб.

В первенстве примут участие 6 мастеров спорта международного класса и более 100 мастеров спорта. Это резерв сборной команды страны, которая готовится к Олимпийским играм.