ММА

Ингушские бойцы ММА принимают участие в чемпионате России

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Президент федерации СБЕ ММА республики Ваха Шанхоев вместе с ингушскими спортсменами -чемпионами СКФО по смешанным боевым единоборствам прибыли в Астрахань для участия в чемпионате России.

С 3 по 5 июня 2022 года лучшие спортсмены страны поборются за отбор на мировую арену, сообщает пресс-служба Минспорта региона.

Отмечается, что в качестве почётного гостя в чемпионате примет участие четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым единоборствам ММА в тяжёлом весе по версии Pride FC, двукратный — по версии RINGS, двукратный — по версии WAMMA, четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо Фёдор Емельяненко.

Стартуют соревнования сегодня, 3 июня в спорткомплексе «Звёздный» в городе Астрахани. Яркие финальные поединки состоятся в воскресенье, 5 июня.

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