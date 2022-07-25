Ингушские бойцы ММА выиграли поединки на международном турнире ACA 141

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в Сочи. Адам Богатырев техническим нокаутом в первом раунде одержал победу над бразильцем Рафаэлем Пессоа.

Юнус Евлоев раздельным решением одержал победу над бразильцем Александро Прайя.

Напомним, в рамках турнира состоялось 12 ярких поединков, в которых известные в мире ММА бойцы отстаивали право называться лучшими в своих весовых категориях.