СВО

Ингушские депутаты поздравили семьи мобилизованных с Днем матери

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Депутаты Народного собрания Ингушетии навестили семьи военннослужащих, участвующих в СВО. Партийцы вручили матерям бойцов цветы и праздничную фруктовую корзину, сообщает пресс-служба регионального отделения партии ЕР.

«В праздничный день депутаты Народного собрания Ахмед Костоев и Беслан Горчханов совместно с депутатом горсовета Карабулака Ризваном Аушевым и исполнительным секретарем местного отделения партии ЕР Арби Султыговым навестили семью военннослужащего, участвующего в СВО», — говорится в сообщении.

«Сегодня для всех нас повод еще раз подчеркнуть важную роль матери в жизни каждого человека, выразить благодарность, любовь и заботу», — отметил Ахмед Костоев.

Также в день матери депутаты Магомед Дарсигов, Мустафа Цуров и Боков Ибрагим совместно с секретарём местного отделения партии «Единая Россия» в Малгобеке Усманом Евлоевым посетили семью военнослужащего, участвующего в специальной военной операции.

Партийцы поздравили маму бойца с Днем матери и вручили ей цветы и праздничную корзину фруктов.

«День матери один их самых светлых праздников в нашей стране. Благодарим вас за воспитание настоящего патриота. Желаем здоровья, сил и терпения», — отметил Мустафа Цуров.

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