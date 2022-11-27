Ингушские депутаты поздравили семьи мобилизованных с Днем матери
Депутаты Народного собрания Ингушетии навестили семьи военннослужащих, участвующих в СВО. Партийцы вручили матерям бойцов цветы и праздничную фруктовую корзину, сообщает пресс-служба регионального отделения партии ЕР.
«В праздничный день депутаты Народного собрания Ахмед Костоев и Беслан Горчханов совместно с депутатом горсовета Карабулака Ризваном Аушевым и исполнительным секретарем местного отделения партии ЕР Арби Султыговым навестили семью военннослужащего, участвующего в СВО», — говорится в сообщении.
«Сегодня для всех нас повод еще раз подчеркнуть важную роль матери в жизни каждого человека, выразить благодарность, любовь и заботу», — отметил Ахмед Костоев.
Также в день матери депутаты Магомед Дарсигов, Мустафа Цуров и Боков Ибрагим совместно с секретарём местного отделения партии «Единая Россия» в Малгобеке Усманом Евлоевым посетили семью военнослужащего, участвующего в специальной военной операции.
Партийцы поздравили маму бойца с Днем матери и вручили ей цветы и праздничную корзину фруктов.
«День матери один их самых светлых праздников в нашей стране. Благодарим вас за воспитание настоящего патриота. Желаем здоровья, сил и терпения», — отметил Мустафа Цуров.