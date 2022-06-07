Ингушские дзюдоисты из спортшколы «Чемпион» успешно выступили на турнирах
Дзюдоисты спортивной школы «Чемпион» из сельского поселения Яндаре Назрановского района успешно выступили на четырех турнирах, самыми главными из которых являлись отборочные соревнования на призы Вооруженных сил в Московской области, в Раменском.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, на этих состязаниях юные спортсмены завоевали четыре призовых места, трое из них прошли отбор на первенство России по юношам, которое пройдет в Саранске. Более того, все четверо дзюдоистов выполнили норматив кандидатов в мастера спорта.
Вторым турниром, на котором выступили двое спортсменов спортшколы «Чемпион», стал отбор на чемпионат России: третье место занял действующий сборник Магомед Елхороев.
Третьим турниром является чемпионат республики, на котором юные мастера дзюдо выиграли три призовых места — одно «золото» и два «серебра».
Ещё одно событие, которое отметили в спортшколе, это поездка в Георгиевск на открытый всероссийский турнир, где самые юные дарования «Чемпиона» заняли два первых места.
Администрация спортивной школы «Чемпион» выразила огромную благодарность Султану Цечоеву, Сулейму Цечоеву, Алихану Цечоеву и Ахмеду Падиеву за их весомый вклад в развитие дзюдо в Яндаре.