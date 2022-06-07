Дзюдо

Ингушские дзюдоисты из спортшколы «Чемпион» успешно выступили на турнирах

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Дзюдоисты спортивной школы «Чемпион» из сельского поселения Яндаре Назрановского района успешно выступили на четырех турнирах, самыми главными из которых являлись отборочные соревнования на призы Вооруженных сил в Московской области, в Раменском.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, на этих состязаниях юные спортсмены завоевали четыре призовых места, трое из них прошли отбор на первенство России по юношам, которое пройдет в Саранске. Более того, все четверо дзюдоистов выполнили норматив кандидатов в мастера спорта.

Вторым турниром, на котором выступили двое спортсменов спортшколы «Чемпион», стал отбор на чемпионат России: третье место занял действующий сборник Магомед Елхороев.

Третьим турниром является чемпионат республики, на котором юные мастера дзюдо выиграли три призовых места — одно «золото» и два «серебра».

Ещё одно событие, которое отметили в спортшколе, это поездка в Георгиевск на открытый всероссийский турнир, где самые юные дарования «Чемпиона» заняли два первых места.

Администрация спортивной школы «Чемпион» выразила огромную благодарность Султану Цечоеву, Сулейму Цечоеву, Алихану Цечоеву и Ахмеду Падиеву за их весомый вклад в развитие дзюдо в Яндаре.

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