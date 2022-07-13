Дзюдо

Ингушские дзюдоисты стали призерами VIII Всероссийской летней универсиады — 2022

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Ингушские спортсмены стали призерами VIII Всероссийской летней универсиады — 2022 по дзюдо в Ставрополе.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», на днях в спорткомплексе «Восток-Арена» столицы Ставрополья прошел турнир дзюдоистов, победители и призеры были определены в семи весовых категориях. Так, Алихан Цечоев, представлявший Смоленскую область, занял первое место в весовой категории до 90 кг. Юсуп Точиев, представлявший Санкт-Петербург, занял третье место в этой же весовой категории.

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