По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», на днях в спорткомплексе «Восток-Арена» столицы Ставрополья прошел турнир дзюдоистов, победители и призеры были определены в семи весовых категориях. Так, Алихан Цечоев, представлявший Смоленскую область, занял первое место в весовой категории до 90 кг. Юсуп Точиев, представлявший Санкт-Петербург, занял третье место в этой же весовой категории.