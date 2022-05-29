Ингушские дзюдоисты успешно выступили на турнире в Нальчике

Об этом нашей газете сообщил наставник спортсменов Мурад Богатырев. По информации тренера, его воспитанники завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовых медали.

«Ахмед Гамурзиев и Мухаммад Богатырев стали победителями соревнований в категориях до 32 кг и 46 кг соответственно», — сказал собеседник нашего издания.

«Салиху Хаштырову досталось «серебро» в весе до 26 кг, а Илез Озиев и Мухаммад Евлоев удостоились «бронзы» в категориях до 29 кг и 35 кг», — добавил он.

Тренируются юные дзюдоисты в секции борьбы на базе восьмой школы в Гамурзиевском АО под руководством Мурада Богатырева и Зураба Озиева.

Отметим, что II межрегиональный турнир среди младших юношей «Юный дзюдоист» проходил в Нальчике 27-28 мая. Местом проведения соревнований стал универсальный спортивный комплекс «Гладиатор». В состязаниях приняли участие спортсмены 2011-2012 годов рождения из различных регионов СКФО.