Ингушские дзюдоисты успешно выступили на турнире в Ставропольском крае

По его информации, победителями соревнований стали Ахмед Гамурзиев и Магомед-Басир Гамурзиев, выступавшие в категориях до 32 кг и 38 кг соответственно.

Серебряной награды в весе до 45 кг удостоился Мухаммад-Али Богатырев. Бронзовыми призерами состязаний стали: Али Гамурзиев (26 кг), Соалях Хаштыров (26 кг), Джамалейл Добриев (29 кг), Абдурахман Озиев (29 кг), Мухаммад Евлоев (35 кг), Магомед-Саид Гамурзиев (38 кг), Мансур Албогачиев (42 кг), Микаил Богатырев (55 кг) и Рахим Боголов (60 кг). Кроме того, специальным призом в номинации «За волю к победе» наградили Абдул-Рахима Гамурзиева.

Тренируются дзюдоисты в секции борьбы на базе восьмой школы в Гамурзиево.

Отметим, что закрытый турнир по дзюдо на призы спортивного клуба «Чемпион» проводился в городе Лермонтов 21-22 мая. В состязаниях принимали участие юноши и девушки 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 и 2015 годов рождения. Схватки проходили одновременно на трех татами. Победители спортивных соревнований получили в награду кубки, а также наряду с другими призерами медали и грамоты.