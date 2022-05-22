Дзюдо

Ингушские дзюдоисты успешно выступили на турнире в Ставропольском крае

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12 медалей различного достоинства завоевали воспитанники Мурада Богатырева и Зураба Озиева на турнире по дзюдо, который накануне прошел в городе Лермонтов Ставропольского края. Об этом газете «Ингушетия» сообщил один из наставников юных спортсменов.

По его информации, победителями соревнований стали Ахмед Гамурзиев и Магомед-Басир Гамурзиев, выступавшие в категориях до 32 кг и 38 кг соответственно.

Серебряной награды в весе до 45 кг удостоился Мухаммад-Али Богатырев. Бронзовыми призерами состязаний стали: Али Гамурзиев (26 кг), Соалях Хаштыров (26 кг), Джамалейл Добриев (29 кг), Абдурахман Озиев (29 кг), Мухаммад Евлоев (35 кг), Магомед-Саид Гамурзиев (38 кг), Мансур Албогачиев (42 кг), Микаил Богатырев (55 кг) и Рахим Боголов (60 кг). Кроме того, специальным призом в номинации «За волю к победе» наградили Абдул-Рахима Гамурзиева.

Тренируются дзюдоисты в секции борьбы на базе восьмой школы в Гамурзиево.

Отметим, что закрытый турнир по дзюдо на призы спортивного клуба «Чемпион» проводился в городе Лермонтов 21-22 мая. В состязаниях принимали участие юноши и девушки 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 и 2015 годов рождения. Схватки проходили одновременно на трех татами. Победители спортивных соревнований получили в награду кубки, а также наряду с другими призерами медали и грамоты.

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