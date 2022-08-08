Ингушские дзюдоисты завоевали первые награды первенства СКФО в Грозном

Как сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России, победителем турнира в весовой категории до 55 кг стал Беслан Чеджоев.

В стартовой схватке менее чем за минуту разделавшись с Аланом Газаевым из Кабардино-Балкарии и заработав при этом максимальный балл, ингушский борец так же уверенно сокрушил еще Идриса Харданова, Муссу Мурзаева, Артура Малеева и Булата Асанова. В финальном поединке Чеджоеву противостоял представитель хозяев татами Ахмед Куриев. Итогом встречи стала победа ингушского дзюдоиста и первая золотая медаль в копилке сборной республики.

Бронзовую награду команде Ингушетии принес Ислам Боков, выступающий в категории до 46 кг. Успешно пройдя 4 круга, в полуфинале дзюдоист в упорной борьбе уступил представителю Ставропольского края Эмилю Раджабханову и выбыл из гонки за высшую награду соревнований. В утешительной схватке Боков взял верх над дагестанским спортсменом Заурбегом Гаджиевым и стал третьим в своем весе.

Седьмое место, которое также идет в зачет команде, принес Рахим Хамхоев (46 кг).

Отметим, что первенство СКФО среди юношей и девушек до 18 лет стартовало в Грозном в субботу, 6 августа. Накануне определились победители в трех категориях — 46 кг, 50 кг и 55 кг, а также прошли предварительные встречи в весах 60 кг, 66 кг и 73 кг у дзюдоистов. Сегодня на татами СК «Олимпийск» выйдут тяжеловесы. В рамках турнира юноши разыграют 9 комплектов медалей.