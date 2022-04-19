Ингушские единороссы навестили семьи погибших на Донбассе военнослужащих
Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев и руководитель РОП ПП «Единая Россия» Магомед Дарсигов навестили семьи военнослужащих из региона, погибших в ходе специальной операции на Донбассе, сообщает пресс-служба «ЕР».
«Навестили семьи погибших военнослужащих в Малгобеке, Назрановском и Сунженском районах. Выразили родственникам, потерявшим доблестных сыновей, соболезнования и оказали материальную поддержку», — говорится в сообщении.
В ходе визита в Малгобек парламентарии также побывали на похоронах первого имама города, старейшины Хасана Гуражева.
В завершение Барахоев и Дарсигов встретились с имамом восточной мечети Малгобека Хусейном Шадиевым и имамом центральной мечети Ибрагимом Батыровым, которым передали финансовую помощь для строительства соборной мечети.