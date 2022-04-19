Ингушские единороссы навестили семьи погибших на Донбассе военнослужащих

0

Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев и руководитель РОП ПП «Единая Россия» Магомед Дарсигов навестили семьи военнослужащих из региона, погибших в ходе специальной операции на Донбассе, сообщает пресс-служба «ЕР».

«Навестили семьи погибших военнослужащих в Малгобеке, Назрановском и Сунженском районах. Выразили родственникам, потерявшим доблестных сыновей, соболезнования и оказали материальную поддержку», — говорится в сообщении.

В ходе визита в Малгобек парламентарии также побывали на похоронах первого имама города, старейшины Хасана Гуражева.

В завершение Барахоев и Дарсигов встретились с имамом восточной мечети Малгобека Хусейном Шадиевым и имамом центральной мечети Ибрагимом Батыровым, которым передали финансовую помощь для строительства соборной мечети.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В ДК сельского поселения Галашки Ингушетии проходит выставка
В Ингушетии должник погасил крупный штраф, чтобы не получить более суровое наказание
В Ингушетии в 2021 году было проведено 195 спортивных мероприятий
Колбасному производству в селе Кантышево Ингушетии санкции не помеха
В Магасе досрочно завершили капремонт автодороги на улице Нальгиева
Борцы ингушского СК «Ади Ахмад» завоевали 7 медалей на межрегиональном турнире в Грозном
В Назрани Ингушетии близится к завершению капитальный ремонт улицы Дагестанская
Хореографический ансамбль «Таргим» из Ингушетии стал лауреатом конкурса национального танца «Народные узоры»
В Мемориальном комплексе Ингушетии проходит выставка к 130-летию полного георгиевского кавалера Магомед-Султана Дахкильгова
Прокурор Сунженского района проведет выездной прием граждан в предгорном селении Аршты
В горах Ингушетии объявили лавинную опасность

Главное

Яндекс.Метрика

 