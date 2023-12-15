Ингушские единороссы оценили состояние дел в республиканском Доме ветеранов

Отмечается, что участники «партийного десанта» оценили состояние всех помещений пансионата, побеседовали с персоналом и директором Дома ветеранов и остались довольны состоянием здания и обслуживанием пожилых людей.

«Посещение пансионата оставило у нас только положительные эмоции. Не так давно был построен новый корпус Дома ветеранов, который соответствует всем условиям эксплуатации, персонал заведения чуткий и выполняет свою работу на все сто процентов», — поделился с газетой «Ингушетия» секретарь МО партии в Назрани Юсуп Богатырев.