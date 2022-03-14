Ингушские единороссы передали гуманитарный груз для беженцев в распределительный центр Ростовской области

«Разгрузив первую фуру гуманитарной помощи с предметами первой необходимости, одеждой для детей и взрослых общим весом более 30 тонн, делегация от Ингушетии прибыла в посёлок в Матвеево-Курганском районе Ростовской области», — сказал руководитель республиканской делегации.

По его словам, единороссы разгрузили и вторую фуру со строительным материалом, который был необходим, — доски, гвозди, шифер и другие предметы.

«Могу с уверенностью заявить, что она выполнена на отлично. Беженцам из Донбасса, которые были вынуждены покинуть свои дома в поисках мирной жизни, любая помощь сейчас будет необходима», — заявил ингушский депутат.

Напомним, ранее Ингушетия направляла для переселенцев из ДНР и ЛНР две партии груза, собранного по инициативе Махмуд-Али Калиматова при поддержке местного бизнеса, предпринимателей, простых граждан, волонтеров. Пункт сбора помощи работает на улице Чеченской в Назрани.