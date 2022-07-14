Ингушские единороссы поддержали конкурс партии «Долголетие для всех»

«В Ингушетии к людям старшего поколения относятся с огромным уважением, особой заботой и вниманием. Конкурс направлен на то, чтобы поддерживать и помогать им, привлекать их к различным видам активности. Заявки на конкурс могут подать организации, видом деятельности которых является благотворительность, направленная на организацию волонтерского движения среди людей старшего поколения. Убежден, учреждения нашего региона примут активное участие в нем», — сказал руководитель РИК Ингушского отделения «Единой России» Ибрагим Картоев.

Отмечается, что конкурс поможет выявить наиболее интересные практики работы НКО, центров серебряного волонтерства, тематических клубов для пенсионеров.

«Эксперты конкурса — руководители благотворительных фондов, в том числе «Старость в радость», Ассоциация волонтерских центров. Те, кто много лет работает с людьми старшего возраста. Будет и народное голосование. По итогам конкурса отберут восемь федеральных победителей. За первое место победитель получит грант 300 тысяч рублей, три вторых — по 200 тысяч и четыре третьих места по 150 тысяч рублей. Поддержку конкурсу оказывает министерство труда», — сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

Руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин подчеркнул, что в основе всех проектов будет вовлечение людей старшего возраста в различные активности, к которым ранее они не привлекались.

«Это и получение новых навыков, освоение новых возможностей, обучение компьютерной грамотности. Они находят активный отклик в наших общественных приёмных, штабах общественной поддержки, которые мы запускаем в регионах. Мы будем всегда работать с теми, кто отдал свою жизнь на благо стране, а сейчас находится на заслуженном отдыхе», — сказал он.

Федеральный координатор партпроекта «Старшее поколение», зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова обратила внимание на то, что последние пять лет подходы к реализации партпроекта меняются — пенсионеры становятся все более активными, а тема активного долголетия стала современным трендом.

«Президент неоднократно говорил, что подходы к организации социальной поддержки пожилых людей должны меняться. Это не только рост пенсий, что очень важно, не только новые пособия и программы. Самое главное, чтобы у пожилых людей были комфорт и активность. Как раз в этом отношении партия продолжает совершенствовать свои подходы», — подчеркнула Карелова.

Подать заявку на участие можно на сайте конкурса «Долголетие для всех» до 12 августа текущего года.