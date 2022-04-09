Ингушские единороссы приняли участие в акции по сбору донорской крови

«Акция проходила в Республиканской станции переливания крови в Назрани. Всех, кто пожелал сдать кровь, ждала традиционная процедура отбора. Участники акции заполнили анкету о состоянии своего здоровья, прошли прием у врача, по результатам которого и принималось решение допуске к сдаче крови. Процедура забора проходила в комфортном специальном донорском кресле», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в регионе пройдут 28 мероприятий, из них 18 информационных о пользе и необходимости сдачи крови, общий охват которого будет составлять около 1800 человек. Далее пройдет донорский марафон, цель которого провести 10 акций с охватом не менее 300 человек, которые в течение 10 дней с интервалами станут донорами крови.