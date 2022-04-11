Ингушские единороссы провели субботник у братской могилы в Малгобеке

«Мы в вечном долгу перед этими легендарными людьми, которые ценой своей жизни отстояли в жесточайшей битве наш город нефтяников, а также нефтяные промысла Грозного и Баку. Они не отдали гитлеровцам ни капли кавказской нефти, которой враги грезили в своих планах. Именно у подножия Терского хребта захлебнулось наступление фашистов, остановленное героическими защитниками Малгобека — воинами Красной армии и мирными жителями», — говорит председатель общественного совета при Малгобекской городской администрации Ераки Гантемиров.

В патриотическом субботнике принимали участие секретарь местного отделения партии «Единая Россия», председатель горсовета Усман Евлоев, его заместитель Хусейн Бекбузаров, депутаты горсовета и исполнительный секретарь местного отделения партии Зура Бабуева.