Ингушские единороссы раздали воду и финики постящимся на разговение

«Перед наступлением времени разговения активисты «Молодой гвардии Единой России» во главе с исполнительным секретарём местного отделения партии Арби Султыговым угощали водителей и их пассажиров водой и финиками», — говорится в сообщении.

Каждый, кто во время ифтара находился в дороге, получил возможность совершить разговение.