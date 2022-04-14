Ингушские единороссы раздали воду и финики постящимся на разговение

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В Карабулаке прошла акция по раздаче воды и фиников постящимся, организованная секретарем местного отделением партии «Единая Россия» Яхьей Боковым, сообщает пресс-служба «ЕР».

«Перед наступлением времени разговения активисты «Молодой гвардии Единой России» во главе с исполнительным секретарём местного отделения партии Арби Султыговым угощали водителей и их пассажиров водой и финиками», — говорится в сообщении.

Каждый, кто во время ифтара находился в дороге, получил возможность совершить разговение.

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