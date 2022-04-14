Ингушские единороссы раздали воду и финики постящимся на разговение
В Карабулаке прошла акция по раздаче воды и фиников постящимся, организованная секретарем местного отделением партии «Единая Россия» Яхьей Боковым, сообщает пресс-служба «ЕР».
«Перед наступлением времени разговения активисты «Молодой гвардии Единой России» во главе с исполнительным секретарём местного отделения партии Арби Султыговым угощали водителей и их пассажиров водой и финиками», — говорится в сообщении.
Каждый, кто во время ифтара находился в дороге, получил возможность совершить разговение.