Футбол

Ингушские футболисты из «Ангушта» сыграли вничью с хасавюртовской «Победой»

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Назрановский «Ангушт» сыграл вничью с хасавюртовской «Победой» в рамках первенства третьей лиги зоны ЮФО-СКФО.

По информации портала ingfootball, встреча прошла на стадионе «Центральный» имени Рашида Аушева в Назрани и завершилась со счетом 1:1.

В каждом из таймов команды забили по голу. Первыми гол в матче забили хасавюртовцы, которым на 15-ой минуте удалось повести в счете. Забитый мяч предопределил характер встречи. Гости ожидаемо стали играть вторым номером, уповая на быстрые контратаки, а хозяева поля оказывали давление на ворота соперника, стараясь отыграться. Минимальный счет в игре продержался практически до конца встречи. Под занавес встречи «ангуштовцам» удалось заработать пенальти, который хладнокровно реализовал Идрис Газдиев.«Ангушт» после этого матча набрал 11 очков и опустился на пятое место в турнирной таблице. «Победа» с теми же баллами идет на четвертой позиции. В следующем матче назрановцы 20 июля примут на своем поле дагестанский «Дербент».

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