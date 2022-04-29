Ингушские гимназисты побывали на астрофизическом форуме в Карачаево-Черкесии
Учащиеся гимназии № 1 города Назрани приняли участие в форуме по астрофизике «Ближе к звездам» для школьников СКФО.
Форум проходил в Карачаево-Черкесской Республике. Мероприятие состоялось в Специальной астрофизической обсерватории в посёлке Нижний Архыз.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, форум посетили ученики 8 класса Ибрагим Досхоев и Абдул-Бек Маматиев, девятиклассники Тимур Албогачиев, Адам Гетагазов, Исмаил Хашагульгов. Сопровождал школьников учитель физики Рустам Гатиев.
В рамках форума юные астрофизики побывали на ознакомительной экскурсии на Большой телескоп азимутальный и радиотелескоп РАТАН-600, посетили музей, прослушали лекции «Прогулка по звездному небу», «Мир глазами астрофизика», «Мир галактик», «Эволюция звезд», «Экзопланеты», «Проблема поиска внеземных цивилизаций» и посмотрели фильм «О создании главного зеркала Большого телескопа азимутального».