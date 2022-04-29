Форум

Ингушские гимназисты побывали на астрофизическом форуме в Карачаево-Черкесии

0

Учащиеся гимназии № 1 города Назрани приняли участие в форуме по астрофизике «Ближе к звездам» для школьников СКФО.

Форум проходил в Карачаево-Черкесской Республике. Мероприятие состоялось в Специальной астрофизической обсерватории в посёлке Нижний Архыз.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, форум посетили ученики 8 класса Ибрагим Досхоев и Абдул-Бек Маматиев, девятиклассники Тимур Албогачиев, Адам Гетагазов, Исмаил Хашагульгов. Сопровождал школьников учитель физики Рустам Гатиев.

В рамках форума юные астрофизики побывали на ознакомительной экскурсии на Большой телескоп азимутальный и радиотелескоп РАТАН-600, посетили музей, прослушали лекции «Прогулка по звездному небу», «Мир глазами астрофизика», «Мир галактик», «Эволюция звезд», «Экзопланеты», «Проблема поиска внеземных цивилизаций» и посмотрели фильм «О создании главного зеркала Большого телескопа азимутального».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Единая Россия» распространит по Ингушетии 20 тыс. георгиевских ленточек
Правоохранители изъяли у жителя Ингушетии боеприпас
В Ингушетии утвержден план мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде
В Ингушетии приостановлена деятельность трех АГЗС из-за нарушений правил безопасности
Ингушская прокуратура добилась блокировки 20 сайтов по продаже водительских прав
Для малоимущих семей и волонтеров Ингушетии организовали «Шатер Рамадана»
В Ингушетии подвели итоги конкурса к 30-летию республики «Лучший архивист»
Энергетики Ингушетии призвали взрослых усилить контроль за детьми
Ингушский филиал Россельхозбанка организовал для жителей республики «Вкусную пятницу»
Жители Ингушетии смогут вступить в регистр доноров костного мозга с помощью Почты России
Школьников в Ингушетии учат грамотному обращению с электричеством

Главное

Яндекс.Метрика

 