Ингушские кикбоксеры успешно выступили в Нальчике на Всероссийском мастерском турнире

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Ингушские спортсмены успешно выступили в Нальчике на Всероссийском мастерском турнире класса «А» по кикбоксингу в разделе лоу-кик «Турнир городов Северного Кавказа», посвящённом памяти кавалера ордена мужества Чабдарова Батыра Рамазановича.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в соревнованиях принимало участие более 250 спортсменов из 22 регионов. Двое ингушских кикбоксеров Халид Цороев и Микаил Саутиев стали победителями соревнований.

Тренируются кикбоксёры под руководством Руслана Чапанова, Акромана Костоева и Руслана Костоева.

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