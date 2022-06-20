Ингушские кикбоксеры успешно выступили в Нальчике на Всероссийском мастерском турнире

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в соревнованиях принимало участие более 250 спортсменов из 22 регионов. Двое ингушских кикбоксеров Халид Цороев и Микаил Саутиев стали победителями соревнований.

Тренируются кикбоксёры под руководством Руслана Чапанова, Акромана Костоева и Руслана Костоева.