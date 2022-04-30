Кикбоксинг

Ингушские кикбоксеры завоевали 12 медалей на чемпионате и первенстве России

0

Кикбоксеры Ингушетии завоевали 12 медалей различного достоинства на чемпионате и первенстве России в Барнауле.

Состязания проходили в барнаульском спорткомплексе «Титов-Арена» с участием свыше 900 сильнейших бойцов со всей страны. Награды разыгрывались в разделе «фулл-контакт». Ингушскую школу кикбоксинга в Барнауле представляли 30 лучших спортсменов республиканской сборной.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, победителями турнира стали Дзауров Хамзат (75 кг), Чапанов Сулейм (51 кг), Газгиреев Ислам (91 кг) и Богатырев Ахмед (67 кг). Цороев Халид — обладатель серебряной награды в весовой категории 63,5 кг.

Бронзовые медали завоевали Базиев Абддул-Малик (48,3 кг), Дударов Сулейм (54 кг), Дзуматов Мурад (+91 кг), Арчаков Рашид (63,5 кг), Саутиев Микаил (54 кг), Дзауров Юсуп (91 кг), Баркинхоев Магомед-Башир (75 кг).

Вместе с командой в Барнаул выезжали президент федерации кикбоксинга республики Кодзоев Мовсар и тренеры Чапанов Руслан, Картоев Муслим, Аушев Идрис, Албаков Магомед, Дударов Алихан и Костоев Руслан.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Юношеская сборная Ингушетии по вольной борьбе выступит на первенстве России в Чите
Оперативный штаб в Ингушетии призывает жителей к бдительности в праздничные дни
Первый день одного из главных мусульманских праздников Ид аль-Фитр приходится на 2 мая
Правоохранители Ингушетии задержали в Новосибирске подозреваемого в мошенничестве
8 новых случаев Covid-19 выявлено в Ингушетии за минувшие сутки
Трое правоохранителей Ингушетии попали под следствие за получение взятки и грабеж
В Ингушетии один человек попал в реанимацию после ДТП
Школьники города Карабулака Ингушетии отвечали на вопросы антинаркотической викторины
Дорожного полицейского из Ингушетии подозревают в вымогательстве
В Ингушетии проезд на общественном транспорте в праздничные дни после Рамадана будет бесплатным
Начальник Госавтоинспекции Ингушетии призвал жителей региона соблюдать ПДД в праздник Ид аль-Фитр

Главное

Яндекс.Метрика

 