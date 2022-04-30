Ингушские кикбоксеры завоевали 12 медалей на чемпионате и первенстве России

Состязания проходили в барнаульском спорткомплексе «Титов-Арена» с участием свыше 900 сильнейших бойцов со всей страны. Награды разыгрывались в разделе «фулл-контакт». Ингушскую школу кикбоксинга в Барнауле представляли 30 лучших спортсменов республиканской сборной.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, победителями турнира стали Дзауров Хамзат (75 кг), Чапанов Сулейм (51 кг), Газгиреев Ислам (91 кг) и Богатырев Ахмед (67 кг). Цороев Халид — обладатель серебряной награды в весовой категории 63,5 кг.

Бронзовые медали завоевали Базиев Абддул-Малик (48,3 кг), Дударов Сулейм (54 кг), Дзуматов Мурад (+91 кг), Арчаков Рашид (63,5 кг), Саутиев Микаил (54 кг), Дзауров Юсуп (91 кг), Баркинхоев Магомед-Башир (75 кг).

Вместе с командой в Барнаул выезжали президент федерации кикбоксинга республики Кодзоев Мовсар и тренеры Чапанов Руслан, Картоев Муслим, Аушев Идрис, Албаков Магомед, Дударов Алихан и Костоев Руслан.