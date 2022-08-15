Ингушские ковроделы представили республику на этнофестивале в Казани

Этнофестиваль, который проходил со 2 по 14 августа в столице Татарстана Казани, предоставил возможность всем гостям принять участие в выставке «Наследие и традиции», показах этнической моды, этномаркете и мастер-классах, международной конференции и этнолаборатирии, на которых представители всех народов России знакомили гостей мероприятия со своей культурой и традициями.

Член Ассоциации «Истинг» Ася Саутиева несколько дней подряд давала мастер-классы десяткам гостей фестиваля, которые с неподдельным интересом брали уроки валяния у мастера, а 19 из них ушли с готовыми ковриками — истингами, изготовленными своими руками.

Также, Ассоциация представила в своей экспозиции на фестивале войлочную продукцию ингушских мастеров.

Как выставка, так и мастер-классы получили много положительных отзывов со стороны гостей и организаторов этнофестиваля «Стиль жизни — культурный код», в связи с чем Ассоциация мастеров войлочного ковроделия Ингушетии «Истинг» получила приглашение посетить мероприятие в следующем году.