Ингушские нейрохирурги провели сложнейшую операцию пациенту со спинномозговой травмой

Бригадой нейрохирургов во главе с заведующим отделением, главным внештатным нейрохирургом Минздрава Ингушетии, врачом высшей категории Умаром Газгиреевым выполнена сложная операция пациенту, который поступил с диагнозом «осложнённая нестабильная позвоночно-спинномозговая травма».

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве региона, в общей сложности операция длилась в течении 5 часов. По словам Умара Газгиреева, сложнейшей работе на операционном столе предшествовала тщательная подготовка и командная работа специалистов отделения, а результат дарит надежду на жизнь сотням людей с таким диагнозом. В настоящее время пациент чувствует себя удовлетворительно, отмечается положительная динамика и в скором времени он будет выписан и направлен на дальнейшую реабилитацию.